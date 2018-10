Pröpper en co dankzij zege voorbij West Ham op ranglijst

Zondag 4B Van Nijnatten voelt zich bevrijd in Sprundel: 'Qua plezier twee stappen vooruit gedaan'

5 oktober De 'dark horse'. Het is een uitdrukking die voortkomt uit de paardenracerij. Een oeroude Engelse traditie. De dark horse is een hengst die nauwelijks hoofdonderwerp van gesprek is in strijd om de eindoverwinning. Een omschrijving die dit seizoen wel eens naadloos bij SV Sprundel kan passen.