Promotie Leeds United is óók een eerbetoon aan overleden clubiconen

Door Tim Reedijk



Leeds United zag clubicoon na clubicoon wegvallen de afgelopen maanden. ‘Big Jack’ Charlton (85), Trevor Cherry (72) en Norman Hunter (76) overleden allemaal recent. Alle drie werden ze minimaal één keer kampioen van Engeland met Leeds United. Het is ze niet gegeven om de promotie van hun club naar de Premier League mee te maken, na zestien jaar dolen op lagere niveaus.

In de tijden van Charlton, Cherry en Hunter was Leeds United een succesvolle traditieclub in Engeland. Landskampioen in 1969 en 1974, allemaal onder leiding van de legendarische manager Don Revie. En later de laatste Engelse titelwinnaar in 1992 vóór de entree van de Premier League. Leeds kende Europese succesjes, zoals het bereiken van de Europacup 1-finale in 1975.

Volledig scherm Norman Hunter (r) in actie tegen Liverpool in 1965. © BSR Agency

Drie jaar op het derde niveau

Aanvankelijk deed Leeds het zeer behoorlijk in de nieuwbakken Premier League, met een derde plaats in 2000 en zelfs nog de halve finale van de Champions League in 2001. Daarna ging het snel bergafwaarts met The Peacocks, die in 2004 degradeerden uit de Premier League. Na jaren van financiële malheur speelde Leeds van 2007 tot 2010 zelfs in de League One, het derde niveau van Engeland. Een roemruchte club in een diep, ogenschijnlijk onomkeerbaar verval.

Maar Leeds United krabbelde op en de rol van de in 2016 aangestelde trainer Marcelo Bielsa is daarin ontegenzeggelijk groot. ‘El Loco’ is zijn bijnaam, hij viel onder meer op als bondscoach van Argentinië en Chili en bij volksclubs als Athletic Bilbao en Olympique Marseille. De Argentijn is een ronduit excentrieke verschijning met een duidelijk handelsmerk. Bielsa is een perfectionist, staat voor aanvallend en agressief voetbal, de tegenstander bij de strot grijpen. Het liefst in elke situatie en tegen elke tegenstander. Des te interessanter is het als hij straks met Leeds in de Premier League staat, want hoe pakt dat voetbal uit tegen gerenommeerde grootmachten?



Dat Bielsa als trainer een aanwinst is voor de competitie, staat buiten kijf. Wie kent het verhaal niet dat hij ooit met tonnen beboet werd omdat hij klaarblijkelijk al zijn aanstaande tegenstanders door zijn medewerkers liet bespioneren tijdens trainingen? Hij bleef er nuchter onder door te stellen dat hij er ‘alles aan doet om informatie over de tegenstander te verzamelen’ en dat hij zich ‘schuldig voelt als hij niet hard genoeg werkt’. De boete betaalde hij uit eigen zak.



Volledig scherm Marcelo Bielsa in kenmerkende houding: gehurkt langs de lijn. © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency Bielsa kreeg vaak dezelfde kritiek als Jürgen Klopp: zoveel van zijn spelers vragen dat het de ploeg in de slotfase van het seizoen opbreekt. Dat het kaartenhuis in elkaar stort. Vorig jaar nog liep Leeds United op een haar na promotie naar de Premier League mis toen de ploeg in de laatste weken van het seizoen instortte en de play-offs verloor. Dit jaar lijkt het niet meer mis te kunnen voor Leeds United. En wie weet heeft de coronabreak daarin wel een cruciale rol gespeeld. In elk geval heeft Leeds de Championship-hervatting uitstekend doorstaan met een op handen zijnde promotie tot gevolg.

Voor Bielsa is dat een bevestiging van zijn capaciteiten. Ooit zei de Argentijn dat hij ‘niet kan zeggen dat hij een succesvol coach is’. ,,Ik zou zelfs het tegenovergestelde willen zeggen. Je hoort vaak dat ik een gebrek aan prijzen heb gepakt. Dat kun je bevestigen”, aldus de bij Leeds immens populaire Bielsa, die bekendstaat als een man van het volk met een uitstekend arbeidsethos. Promotie met Leeds lijkt hij dit weekend al te kunnen bewerkstelligen (zie kader). Het mocht eens tijd worden voor een club zo traditierijk als Leeds. Al is het maar voor Charlton,

Cherry en Hunter.

Stand

1. Leeds United 44-87

2. West Brom 45-82

3. Brentford 44-81



Programma



Speelronde 45

- Huddersfield - West Brom (2-1)

- zaterdag, 13.30 uur: Stoke City - Brentford

- zondag, 15.00 uur: Derby County - Leeds United Speelronde 46 - woensdag, 20.30 uur

- Leeds United - Charlton

- Brentford - Barnsley

- West Brom - QPR

Volledig scherm Een eerbetoon aan Jack Charlton op Elland Road. © BSR Agency