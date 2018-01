'Promotie-expert' Luhukay nieuwe manager Sheffield Wednesday

Sheffield Wednesday liep de afgelopen twee seizoenen steeds op net nippertje promotie naar de Premier League mis. Dit seizoen vallen de prestaties van de club in het Championship, het tweede niveau in Engeland, behoorlijk tegen.



De clubleiding van Sheffield Wednesday hoopt dat Luhukay zijn reputatie als 'promotie-expert' ook in Engeland kan waarmaken. De Limburger leidde de Duitse clubs Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg en Hertha BSC allemaal naar de Bundesliga. De oud-profvoetballer ging in de zomer van 2016 aan de slag bij het gedegradeerde VfB Stuttgart, maar vertrok daar al snel weer met ruzie. Stuttgart keerde vervolgens wel weer terug naar het hoogste niveau.