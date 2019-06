Prominenten uit racewereld reageren verbijsterd op straf Vettel

De tijdstraf die Sebastian Vettel opgelegd kreeg in de Grand Prix van Canada is niet goed ontvangen bij veel coureurs en oud-coureurs. Oud-wereldkampioenen als Mario Andretti en Nigel Mansell spreken schande van de beslissing.

,,Wat had Seb dan moeten doen”, vraagt Mansell zich af. ,,Op het moment dat hij op het gras kwam, was hij een passagier van zijn eigen auto. Heel, heel erg beschamend. Er is geen plezier uit te halen om hiernaar te kijken. Twee kampioen rijden fantastisch en het eindigt met een verkeerd resultaat.”

Vettel kreeg tijdens de race een vijfsecondenstraf, omdat hij volgens de stewards gevaarlijk terug de baan op kwam, nadat hij een uitstapje maakte over het gras. Daarbij blokkeerde hij Lewis Hamilton, die vol in de remmen moest. Andretti, wereldkampioen in 1978, meent dat de stewards daarna de verkeerde beslissing hebben genomen. ,,De functie van de stewards is om overduidelijke, onveilige bewegingen te bestraffen. Geen foutjes die ontstaan door keihard te racen. Wat in Canada gebeurde is onacceptabel op dit niveau in onze geweldige sport.”

Ook Alex Wurz, voormalig F1-coureur, voorvechter van veiligheid in de autosport en voorzitter van de beroepsvereniging van coureurs, kan zich niet vinden in de straf. ,,Hij keek pas in de spiegel nadat hij een stuurcorrectie toepaste”, die daarmee een bewuste blokkeeractie van Vettel van de hand wijst. ,,Dat hij zo ver doorglijdt is simpele natuurkunde. Dat Lewis geen ruimte heeft, hoort erbij op een stratencircuit. Was het op het randje? Ja! Een straf? Nee, volgens mij niet.” Jenson Button noemt dit ook een race-incident. ,,Je kan niet zomaar de wagen stoppen en hem van het circuit afhouden.”

Uiteraard lieten ook de Nederlandse coureurs niet onbetuigd op de sociale media. Tom Coronel zegt voor de volle 100 procent achter Vettel te staan. ,,In geen enkele andere motorsportklasse geven ze hier een straf voor. Racen is racen. Laat ze racen.” Giedo van der Garde uit zich in eenzelfde bewoordingen: ,,Dit is racen. Geen straf. Einde bericht.”