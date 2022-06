‘Prominente Nederlandse tenniscoach verdacht van zedendelict na aangifte twee profspelers’

De kwestie raakt het Nederlandse toptennis. Zelf was de coach als speler actief in de mondiale top-100. De twee mannen die aangifte hebben gedaan, spelen in het profcircuit.



,,Voor ons was het belangrijk om uit eerste hand te vertellen wat er precies speelde”, reageert technisch directeur van de KNLTB Jacco Eltingh tegen de NOS. ,,Binnen de tenniswereld was al enige bekendheid over deze kwestie en daarover ontstond rumoer.”



Volgens het Openbaar Ministerie is het strafrechtelijke onderzoek naar de man in volle gang. Afgelopen periode is hij ondervraagd en kort vastgehouden. Inmiddels is hij vrij in afwachting van het onderzoek.