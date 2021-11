Promes speelt 92 minuten bij belangrijke zege Spartak Moskou op Napoli

Aleksandr Sobolev maakte in de derde minuut uit een strafschop al de 1-0 en verdubbelde in de 28ste minuut de voorsprong voor Spartak Moskou. Halverwege de tweede helft maakte Elif Elmas de aansluitingstreffer namens Napoli, maar het bleef bij 2-1 in de Otkrytie Bank Arena in Moskou. Napoli zocht in het laatste halfuur nog op allerlei manieren naar de gelijkmaker, maar die viel niet bij een temperatuur van -2 in de Russische hoofdstad. In de heenwedstrijd in Stadio Diego Armando Maradona in Napels op 30 september, toen Spartak met 2-3 won, scoorde Promes nog twee keer.



Spartak Moskou en Napoli gaan nu samen aan kop in groep C van de Europa League met 7 punten na vijf duels. Legia Warschau volgt met 5 punten, Leicester City staat op 4 punten. Zij staan donderdagavond om 21.00 uur tegenover elkaar in het King Power Stadium in Leicester.