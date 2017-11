Promes opnieuw trefzeker voor Spartak

Immers: Ik dacht dat ik in een FIFA-spelletje zat

16:23 Lex Immers waande zich vanmiddag tijdens de competitiewedstrijd tegen Feyenoord (2-2) even in een computerspelletje. De schaduwspits van ADO Den Haag leidde kort voor rust met een lage voorzet de prachtige gelijkmaker van Aaron Meijers in.