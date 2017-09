Promes maakt zijn zesde van het seizoen en helpt Spartak aan zege

Kruijswijk: Kwam net te kort voor etappezege

19:54 Steven Kruijswijk liet zich zaterdag in de voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje voorin zien. Dat deed de renner van LottoNL-Jumbo goed. ,,Ik weet niet of het een hoofdrol was, maar ik ben blij dat ik deel kon uitmaken van de etappe'', vertelde de Brabander, die als zevende op 51 seconden van ritwinnaar Alberto Contador de finish op de Alto de l'Angliru passeerde.