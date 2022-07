Programma World Matchplay: alle Nederlanders komen vandaag in actie

Zaterdagavond ging het belangrijkste en meest prestigieuze zomertoernooi in het darten van start. Titelverdediger Peter Wright plaatste zich zonder problemen voor de volgende ronde, terwijl het toernooi voor Jonny Clayton er na slechts één wedstrijd al op zit. Ook Dimitri Van den Bergh (vorig jaar verliezend finalist) is door.



Vandaag komen de drie Nederlandse deelnemers in actie. Van Duijvenbode trapt om 14.10 uur de middagsessie af tegen Ryan Searle, gevolgd door de wedstrijd tussen Danny Noppert en Brendan Dolan. Van Gerwen komt vanavond in de voorlaatste partij in actie tegen ‘Jackpot’ Adrian Lewis. Van Duijvenbode en Noppert wonnen vorige week nog Players Championship 18 en 19 en verkeren dus in vorm, vindt ook Van Duijvenbode.