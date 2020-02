Programma en uitslagen Tallon Griekspoor morgen als laatste in actie in Ahoy

17:56 Tallon Griekspoor komt morgen bij het ABN AMRO World Tennis Tournament pas laat in actie. De Nederlander is ingedeeld in de laatste partij op het centercourt. Griekspoor neemt het in de eerste ronde op tegen de Serviër Filip Krajinovic.