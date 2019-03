Programma en uitslagen wereldbekerfinale

Te Vrede geeft alles voor NAC: ‘Zodat ik later niet kan zeggen: had ik maar dit en had ik maar dat gedaan’

12:00 Gevraagd naar zijn gemoedstoestand, zegt NAC-spits Mitchell te Vrede: ,,Het is oké. Prima is een groot woord." De aanvaller baalt van de achttiende plaats. ,,De laatste twee wedstrijden waren niet best. Maar we moeten door, dat blijf ik zeggen."