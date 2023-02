Programma Champions League: dit zijn de achtste finales van deze week, met onder meer Liverpool - Real Madrid

21 februari

Eintracht Frankfurt - Napoli

Met Khvicha Kvaratskhelia als een van de blikvangers is Napoli een van de aantrekkelijkste ploegen van Europa op dit moment. De koploper van de Serie A was in de groepsfase onder meer twee keer veel te sterk voor Ajax. Napoli werd groepswinnaar voor Liverpool en lijkt de landstitel dit seizoen niet te kunnen missen. Frankfurt is de regerend Europa League-winnaar en doet het ook dit jaar prima. De ploeg van ex-PSV’er Mario Götze won afgelopen zaterdag met 2-0 van Werder Bremen en staat zesde in de Bundesliga.

Liverpool - Real Madrid

Een herhaling van de finale van vorig seizoen. Toen stond Real-doelman Thibaut Courtois een overwinning van Virgil van Dijk en Liverpool in de weg. Of de Reds opnieuw zo ver kunnen komen is de vraag, al gaat het de laatste weken weer iets beter met de ploeg van Jürgen Klopp die achtste staat in de Premier League. Cody Gakpo was in de laatste twee wedstrijden (2-0 tegen Everton en 0-2 bij Newcastle) trefzeker en Van Dijk is na zijn blessure terug. Titelverdediger Real Madrid kroonde zich deze maand tot wereldkampioen bij de clubs, maar echt lekker draait het ook in Bernabéu niet. Real heeft 8 punten achterstand op koploper Barcelona.

22 februari

Internazionale - FC Porto

Het Inter van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hield Barcelona uit de achtste finales. De Vrij bleef zaterdag tegen Udinse (3-1 winst) op de bank, Dumfries stond wel in de basis bij de ploeg die na 23 wedstrijden als nummer twee van de Serie A liefst 15 punten minder heeft dan Napoli. Ook Porto staat tweede in eigen land, op 2 punten van Benfica.

Volledig scherm Leipzig is de favoriete tegenstander van Erling Haaland. © AFP

RB Leipzig - Manchester City

Het Duitse Leipzig won vorig jaar in de groepsfase al eens van City en werd dit seizoen op één puntje tweede achter Real Madrid. Nathan Aké en co zijn dus gewaarschuwd. In de Bundesliga draait Leipzig wat minder de laatste weken, al heeft de ploeg Christopher Nkunku weer terug. Hij maakte zaterdag in de uitwedstrijd tegen Wolfsburg (0-3) zijn rentree. Manchester City werd eenvoudig groepswinnaar, maar heeft in de Premier League een zware kluif aan koploper Arsenal. Leipzig is overigens de favoriete tegenstander van Erling Haaland, die in zijn carrière al zes keer scoorde tegen de Duitsers.

Uitslagen vorige week:

AC Milan - Tottenham Hotspur 1-0

Paris Saint-Germain - Bayern München 0-1

Borussia Dortmund - Chelsea 1-0

Club Brugge - Benfica 0-2

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

