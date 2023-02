Programma Champions League: dit zijn de achtste finales, met onder meer PSG - Bayern München

14 februari

AC Milan - Tottenham Hotspur

Twee ploegen die in de Champions League op zoek zijn naar vertrouwen. AC Milan maakt afgelopen weekend tegen Torino (1-0) een einde aan een beroerde reeks van zeven duels zonder zege. De regerend landskampioen stelt met een vijfde plaats teleur in de Serie A. Spurs, dat zich deze winter versterkte met Arnaut Danjuma, staat vijfde in de Premier League en ging afgelopen weekend hard onderuit bij Leicester City: 4-1.

Paris Saint-Germain - Bayern München

De herhaling van de finale van 2020 (1-0 voor Bayern) is dé kraker van deze ronde. PSG verspeelde de groepswinst op de laatste speeldag aan Benfica. Bayern won in een poule met Inter en Barcelona al zijn zes groepswedsrijden. De Duitse Rekordmeister is na een moeizaam begin van het jaar weer koploper in de Bundesliga. Bayern mist de geblesseerden Manuel Neuer en Sadio Mané. Bij de thuisclub zijn Lionel Messi en Kylian Mbappé niet geheel fit.

15 februari

Borussia Dortmund - Chelsea

Borussia Dortmund, dat tweede werd in de groep achter Manchester City, lijkt klaar voor de hervatting van de Champions League. De ploeg waar oud-Ajacied Sébastien Haller na zijn genezing van teelbalkanker terug is, won vijf keer op rij en staat inmiddels derde in de Bundesliga. Tegenstander Chelsea zit nog altijd in een crisis. De ploeg van Hakim Ziyech staat slechts tiende in de Premier League. Chelsea smeet de afgelopen transferperiode met geld. Zo werd onder anderen Noni Madueke van PSV gekocht. In tegenstelling tot Ziyech, die een transfer naar PSG misliep, is hij niet ingeschreven voor de Champions League.

Volledig scherm Sébastien Haller is helemaal terug bij Borussia Dortmund. © ANP / EPA

Club Brugge - Benfica

Club Brugge is bezig aan zijn beste CL-campagne uit de clubgeschiedenis. De ploeg van Noa Lang maakte indruk in de groepsfase met zeges op Leverkusen, Porto en Atlético Madrid. In de eigen competitie draait Club echter voor geen meter. Onder de nieuwe trainer Scott Parker won de regerend landskampioen nog maar één van de zeven wedstrijden. Het Benfica van ex-PSV-trainer Roger Schmidt, Fredrik Aursnes (oud-Feyenoord) en David Neres (oud-Ajax) staat fier bovenaan in Portugal.

21 februari

Eintracht Frankfurt - Napoli

Met Khvicha Kvaratskhelia als een van de blikvangers is Napoli een van de aantrekkelijkste ploegen van Europa op dit moment. De koploper van de Serie A was in de groepsfase onder meer twee keer veel te sterk voor Ajax. Napoli werd groepswinnaar voor Liverpool en lijkt de landstitel dit seizoen niet te kunnen missen. Frankfurt is de regerend Europa League-winnaar en doet het ook dit jaar prima. De Duitsers lieten Sporting en Marseille achter zich.

Liverpool - Real Madrid

Een herhaling van de finale van vorig seizoen. Toen stond Real-doelman Thibaut Courtois een overwinning van Virgil van Dijk en Liverpool in de weg. Of de Reds opnieuw zo ver kunnen komen is de vraag. Ondanks de 2-0 zege op Everton, met de eerste goal van Cody Gakpo, staat de ploeg van Jürgen Klopp slechts negende in de Premier League. Titelverdediger Real Madrid kroonde zich vorig weekend tot wereldkampioen bij de clubs, maar echt lekker draait het ook in Bernabéu niet. Real heeft 11 punten achterstand op koploper Barcelona.

22 februari

Internazionale - FC Porto

Het Inter van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hield Barcelona uit de achtste finales. De Vrij stond deze week tegen Sampdoria (0-0) in de basis, Dumfries kwam als invaller in het veld bij de ploeg die na 22 wedstrijden als nummer twee van de Serie A liefst 15 punten minder heeft dan Napoli. Ook Porto staat tweede in eigen land, op 5 punten van Benfica.

Volledig scherm Leipzig is de favoriete tegenstander van Erling Haaland. © AFP

RB Leipzig - Manchester City

Het Duitse Leipzig won vorig jaar in de groepsfase al eens van City en werd dit seizoen op één puntje tweede achter Real Madrid. Nathan Aké en co zijn dus gewaarschuwd. In de Bundesliga draait Leipzig wat minder de laatste weken. Het gemis van de geblesseerde Christopher Nkunku weegt door. Manchester City werd eenvoudig groepswinnaar, maar heeft in de Premier League een zware kluif aan koploper Arsenal. Leipzig is overigens de favoriete tegenstander van Erling Haaland, die in zijn carrière al zes keer scoorde tegen de Duitsers.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.