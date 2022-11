Programma buitenlands voetbal | Veel duels in Spanje, Duitsland en Italië

Amerikaan­se basketbal­ve­det­te Brittney Griner overge­plaatst naar Russische strafkolo­nie

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner (32) is ‘op weg naar een Russische strafkolonie’. Dat melden haar advocaten. Griner werd eerder in Rusland veroordeeld tot negen jaar cel voor het bezitten en smokkelen van drugs, omdat ze cannabisolie bij zich had op de luchthaven van Moskou.

14:57