Programma buitenlands voetbal: PSG - Monaco, Barcelona, Real Madrid en Peter Bosz in actie

Niet alleen in de eredivisie staan er mooie wedstrijden op het programma, maar ook in het buitenland is er weer genoeg te beleven. Zo komen onder meer FC Barcelona en Real Madrid in actie, moet Peter Bosz op bezoek bij Stade Reims en staan in Frankrijk ook nog PSG en AS Monaco tegenover elkaar. Dit is het programma van deze voetbalzondag.