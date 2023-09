Programma buitenlands voetbal | Dumfries en De Vrij op voorsprong met Inter, ook Barcelona en PSG in actie

Zieke Ons Jabeur naar vierde ronde US Open, Daniil Medvedev wéér laat klaar op de baan

Ze had zich deze week in New York een zombie gevoeld, vanwege een vervelend virusje, maar Ons Jabeur herpakte zich zaterdag net op tijd om de Tsjechische Marie Bouzkova in drie sets van zich af te houden: 5-7 7-6(5) 6-3.