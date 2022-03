Programma buitenlands voetbal: Arsenal, Bayern, Napoli en AC Milan in actie

Max Verstappen ziet in Ferrari grote uitdager na ‘soepele en probleemlo­ze’ trainings­dag

Max Verstappen kijkt tevreden terug op de eerste trainingsdag van het nieuwe seizoen. ,,Het voelde goed en alles aan de auto lijkt zijn werk te doen. De dag is eigenlijk heel soepel en probleemloos verlopen en daar ben ik blij mee”, zei de wereldkampioen na afloop van de tweede vrije training. De coureur van Red Bull was vooral op dreef in de tweede oefensessie, waarin hij de beste tijd liet noteren.

18 maart