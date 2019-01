‘Profiteur’ van foute wissel Kramer gaat nu voor barre tocht over 200 kilometer

Ronde van San Juan Keisse uit koers gezet na klacht vanwege seksisti­sche foto

8:21 De Belgische wielrenner Iljo Keisse is uit de Ronde van San Juan in Argentinië gezet vanwege seksistisch gedrag. De wedstrijdleiding verwijt hem dat hij de reputatie en goede naam van de koers en het wielrennen in het algemeen heeft aangetast. Keisse, uit de ploeg Deceuninck-QuickStep, kreeg de mededeling na de derde etappe, een individuele tijdrit.