Profiteert Portugal van chaos bij Spanje na ontslag Lopetegui?

LIVE: Dag 2: Marokko keert na twintig jaar terug op WK

7:29 Na de veegpartij van Rusland tegen Saoedi-Arabië staat vandaag de tweede WK-dag voor de deur. En wat voor een dag. Mohamed Salah neemt het met Egypte op tegen het Uruguay van Luis Suárez. Het Marokko van onder anderen Karim El Ahmadi en Hakim Ziyech staat oog in oog met het Iran van Alireza Jahanbakhsh. En het heerlijke slotakkoord wordt gespeeld door Portugal en Spanje. Maar ook de overige ploegen zijn volop in voorbereiding. Mis niets in ons liveblog.