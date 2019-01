‘Profeet’ John Feskens verwacht puntendeling in Brabantse derby: ‘Vertrek van Sol is teleurstelling voor de club’

Aandachtspunten Topstatus levert Kiki kansen én gevaren op

8:30 Als top 10-speelster wordt het een spannend jaar voor Kiki Bertens (27). Aan elke uitdaging kleeft een risico. In Melbourne was dat dunne lijntje voelbaar. In de tweede ronde verloor ze pijnlijk van Anastasia Pavljoetsjenkova.