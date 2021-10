Proces tegen Karim Benzema gestart: spits moet zich verantwoorden voor rol in sekstapezaak Mathieu Valbuena

Van Bommel maakt grapjes met journalis­ten en wil rust uitstralen

19 oktober Mark van Bommel wil in aanloop naar de wedstrijd met RB Salzburg in de Champions League vooral de rust bewaren bij VfL Wolfsburg. De trainer van de Duitse club glimlachte op de persconferentie en maakte grapjes met journalisten, zoals hij in zijn tijd bij PSV in mindere tijden ook weleens deed.