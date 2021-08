‘Procedure tegen Bundesligaclub FSV Mainz 05 om feestvieren met fans’

Video Feyenoord verlengt contract Bijlow en heeft goede hoop dat ook Geertruida alsnog bijtekent

18 augustus Feyenoord heeft een mondeling akkoord bereikt met keeper Justin Bijlow over contractverlenging in de Kuip. De 23-jarige doelman, die komende maand weleens zijn debuut in Oranje kan maken onder de nieuwe bondscoach Louis van Gaal, gaat zijn verbintenis die liep tot medio 2023 met twee seizoenen verlengen. Hij blijft nu tot de zomer van 2025 onder contract staan in de Kuip.