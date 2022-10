Problemen voor Inter stapelen zich op: Denzel Dumfries en co onderuit tegen AS Roma

met samenvatting Ajax kan borst natmaken: Napoli komt in topvorm naar Amsterdam

Ajax kan de borst natmaken voor het tweeluik tegen Napoli. De ontketende koploper van de Serie A trok de topvorm van voor de interlandbreak door in de generale repetitie. Torino, met Perr Schuurs als invaller, was al na een helft gezien in het Stadio Diego Armando Maradona: 3-1.

17:32