Problemen houden aan voor Barça: Jules Koundé kostte 50 miljoen, maar is nog altijd niet ingeschreven

Rentree Thomas Marijnis­sen hoogtepunt tijdens plichtmati­ge zege NAC op TOP Oss

Zonder al te veel moeite heeft NAC ook de tweede thuiswedstrijd omgezet in een overwinning. Tegen een zeer matig TOP Oss was het nooit sprankelend, maar wel genoeg voor de drie punten: 1-0. Hoogtepunt was de rentree van Thomas Marijnissen binnen de lijnen.

19 augustus