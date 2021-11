Probleem voor Djokovic? Alle deelnemers Australian Open moeten ingeënt zijn

Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, en alle andere tennisspelers moeten ingeënt zijn tegen COVID-19 om in januari mee te kunnen doen aan de Australian Open, meldt toernooichef Craig Tiley zaterdag. ,,Er wordt veel gespeculeerd over vaccinatie en voor alle duidelijkheid, toen de (staats)premier aankondigde dat iedereen ter plekke gevaccineerd moet zijn, hebben we dat duidelijk gemaakt aan de spelersgroep.”

Djokovic heeft tot nu toe geweigerd bekend te maken of hij is gevaccineerd. Hij wilde de gezondheidsregels die gelden op het tennistoernooi afwachten voordat hij een beslissing neemt over deelname. ,,We zouden graag Novak hier hebben, hij weet dat hij gevaccineerd moet zijn om hier te spelen”, vertelde Tiley aan verslaggevers bij de lancering van het toernooi.

Er heerst al maandenlang onduidelijkheid over welke voorwaarden er gelden om te mogen meedoen aan de Australian Open. De verwachting was dat ongevaccineerde tennissers eerst twee weken in quarantaine moesten, maar met de mededeling van Tiley blijken die dus niet welkom.

Djokovic deelt samen met Rafael Nadal en Roger Federer het record van twintig grandslamtitels in het enkelspel voor heren. Hij won het toernooi in Melbourne al negen keer en zou met een tiende zege op eenzame hoogte komen. Federer ontbreekt op de Australian Open vanwege een knieblessure, de gevaccineerde Nadal is wel van de partij.

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar voor de tennissers begint op 17 januari en eindigt op 30 januari..