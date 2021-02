Privéjet van Dries Mertens schuift grasveld in na landing, aanvaller komt met schrik vrij

Zaterdagavond, om 21.27 uur, meldde SSC Napoli in enkele lijnen op zijn website dat Dries Mertens naar België was teruggekeerd om zijn gehavende linkerenkel te laten behandelen bij kinesist Lieven Maesschalck. Het volledige verhaal vertelde zijn club niet.



Vlekkeloos was de trip echter niet verlopen. Mertens was om 18.37 uur in Napels opstegen met een privéjet, een Cessna CitationJet CJ2 van de Kroatische maatschappij Jung Sky. Om 20.57 uur, ruim twee uur later, probeerden de piloten te landen in Deurne. Op dat moment regende het hard en dat zorgde voor de nodige problemen. Het toestel schoof van de baan, tot in de veiligheidszone erachter. De Cessna trok daarbij een diep spoor in het grasveld.



Passagiers en piloten kwamen met de schrik vrij. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws waren er zaterdagavond twee passagiers aan boord van de privéjet. Eén van hen was Mertens, samen met zijn hond Juliette. Dat is door verschillende bronnen bevestigd. Of zijn vrouw aan boord zat, is niet bekend.