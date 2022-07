Prins William, Harry Kane en Ed Sheeran: heel Engeland staat achter Sarina Wiegman en haar team

,,We wensen jullie alle geluk voor vanavond. Jullie doen het geweldig op dit EK en we duimen de hele tijd voor jullie”, zei prins William, de ceremoniële voorzitter van de Engelse voetbalbond FA. ,,Ik hoop dat jullie winnen. Veel succes”, voegde zijn dochter Charlotte daaraan toe.

Sarina Wiegman klaar voor historische finale: ‘Dit is geweldig, al is het uiteindelijk gewoon een wedstrijd’

Premier Boris Johnson schreef in zijn brief dat heel Engeland trots is op de voetbalsters van Wiegman, de Nederlandse bondscoach van de ‘Lionesses’. ,,Wat er vanavond op Wembley ook gebeurt: het is zeker dat morgen de velden, parken en speelplaatsen in dit land weer worden gevuld met meisjes en vrouwen die meer dan ooit weten dat voetbal niet alleen voor jongens is, maar echt voor iedereen.”