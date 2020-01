Primeur voor Zverev met halve finale in Melbourne

Excelsior zonder ontslagen trainer Moniz tegen NAC, Van den Kerkhof vrijdag de scheids­rech­ter

28 januari Evenals vorig seizoen in de eredivisie, toen NAC met 1-2 won dankzij een kopbal van Menno Koch in de blessuretijd, is scheidsrechter Martin van den Kerkhof in de eerste divisie op Excelsior - NAC gezet.