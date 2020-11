Primeur voor tennisser De Jong in Zuid-Amerika

Medvedev wint ook laatste groepswed­strijd van Schwartz­man

20 november Daniil Medvedev heeft ook zijn derde groepswedstrijd bij de ATP Finals in Londen gewonnen. De Rus, die na de zeges op de Duitser Alexander Zverev en Novak Djokovic uit Servië al zeker was van een plaats in de halve finales, versloeg de Argentijn Diego Schwartzman in twee sets: 6-3 6-3.