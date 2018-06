Primeur voor Schwartzman op Roland Garros

nacompetitie Olympia '60 treurt, RFC houdt hoop

17:23 Olympia '60 degradeert naar de vierde klasse, RFC blijft in de race voor promotie naar de derde klasse. In een onderling duel won RFC op bezoek bij Olympia. Vanaf de eerste minuut was duidelijk dat RFC speelde met de overtuiging dat er wat te halen viel in Dongen. Olympia speelde juist met angst, liep steeds achteruit en ging de duels niet vol overtuiging aan.