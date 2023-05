Primeur voor Eindhoven: finale Champions League vrouwen voor het eerst uitverkocht

In de finale staan Barcelona en VfL Wolfsburg tegenover elkaar. Bij de Duitse ploeg reizen Nederlanders Jill Roord, Lynn Wilms en Dominque Janssen mee naar Eindhoven. ,,Dat het uitverkocht is, is een prachtige mijlpaal die vooraltijd blijft staan", zegt Secretaris Generaal van de KNVB Gijs de Jong op de site van de voetbalbond. ,,Het stond al een tijdje op ons verlanglijstje om de finale naar Nederland te halen.”



In de afgelopen 10 jaar waren er bij de finales gemiddeld 18.900 toeschouwers aanwezig. De beste bezochte wedstrijd voor vrouwen in Nederland tot nu toe was eerder dit jaar in de eredivisie. Toen werden er voor de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA 33.742 kaarten verkocht.