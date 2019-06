Primeur voor Bertens in Rosmalen: eerste grasfinale

Wapens

Ze had vanmiddag even nodig om in de partij te komen, maar bleek in de eerste set wel over wapens te beschikken. Ze serveerde aardig en scoorde ook met haar backhand. Maar het was wel te wisselvallig. Op 3-3 brak Bertens haar voor de tweede keer, waarna het duel op 5-3 werd gestaakt voor de zoveelste regenbui van de week. Na een uur werd de partij hervat en op 5-4 serveerde Bertens de eerste set kordaat uit. Ook in het tweede bedrijf snoepte de hoogst genoteerde Nederlandse tennisster ooit meteen de eerste opslagbeurt van haar tegenstandster af. Het niveau werd er echter niet beter op. Bertens maakte veruit de minste fouten en mocht op 5-2 uitserveren, maar leverde een dramatische game af en werd op love gebroken. Poging twee was op een stuk succesvoller: 6-4, 6-4.

Bertens gaat morgen op voor haar tiende WTA-titel. Haar tegenstandster is de Amerikaanse Alison Riske, van wie ze alle drie de onderlinge ontmoetingen won. Riske (28) is de nummer 61 van de wereldranglijst. Bertens won dit jaar al de toernooien van Sint-Petersburg en Madrid. Ze is de derde Nederlandse in de finale van het toernooi in Rosmalen. Michaëlla Krajicek won in 2006, Miriam Oremans speelde in 1997 en 1998 de finale.



,,Mijn doel was om het beter te doen dan mijn coach Raemon, die hier de finale speelde. Maar nu gaan we voor de winst natuurlijk. Ik ben superblij. Het is voor mij niet makkelijk om hier te spelen, maar ik ga het steeds leuker vinden. Elke wedstrijd gaat iets beter", sprak Bertens na afloop van haar winstpartij.