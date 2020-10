Primeur in Portimão: Portugese bandenvreter vol hoogteverschil

Door Arjan Schouten

Cijfers en feiten

Een nieuw decor voor een Formule 1-race: Autodromo Internacional do Algarve. Beter bekend als Portimão. Een nog altijd vrij nieuw circuit in de Algarve, geopend in de herfst van 2008. Helemaal onbekend is het Formule 1-circus ook weer niet met Portimão, want in de winter van 2008-2009 werd er al eens een wintertest georganiseerd. Maar een GP was er nog nooit. Zestien keer was Portugal tussen 1958 en 1996 decor van een F1-race, maar dat was vrijwel altijd in Estoril, twee keer in Porto en één keer in Monsanto. In de Algarve wordt op het gloednieuw geplaveide asfalt zondag dus een vers Portugees racehoofdstuk geschreven op Portimão, mét publiek.

Belangrijkste kenmerk van het 4.6 kilometer lange rondje is het hoogteverschil. Een Portugees achtbaantje is het, met zelfs op het rechte stuk een deel omhoog en een deel omlaag. Vijftien bochten telt het circuit, waar Tom Coronel eerder dit jaar al de 24 uur van Portimão reed. ,,Een heel vet circuit is het, met heel zware bandenslijtage een echte bandenvreter. En met een paar blinde bochten waar je serieus hard in gaat’’, aldus Coronel. ,,Je kijkt door het hoogteverschil vaak nog de lucht in terwijl je al aan moet remmen. Dus vergaloppeer je je al snel. En direct grindbakken, hè. Ga je ernaast, dan is het meteen uitstappen.’’

Volledig scherm Het profiel van het Autódromo Internacional do Algarve. © ANP Graphics

Hoe presteerde Max Verstappen er?

Nog niet, dus. De Nederlander reed er nog niet één keer een race, maar helemaal nieuw is het Portugese rondje ook weer niet voor Verstappen. Hij maakte de trip eerder dit jaar al, om alvast het circuit te verkennen in een GT-wagen. ,,Het is een geweldige baan. Ik ben er toen een paar dagen geweest, waarin het veel regende. Maar het was nog steeds leuk om er te rijden, vooral omdat het nat was’’, aldus Verstappen in zijn vooruitblik op de website van zijn werkgever. Het circuit vol hoogteverschil noemt hij ‘erg cool’. ,,Een beetje technisch, maar vooral een erg snel circuit. Ik kijk er naar uit om daar nu met een Formule 1-auto te rijden. Ook omdat het voor iedereen nieuw is. Het kan alles door elkaar gaan gooien.’’

Volledig scherm Jacques Villeneuve was in 1996 de tot nu toe laatste winnaar van de Grand Prix van Portugal.

Wat staat er op het spel in Portugal?

Records, wederom. En daarvoor moeten we opnieuw bij Mercedes zijn. Wint Lewis Hamilton dan passeert hij Michael Schumacher qua aantal zeges in de Formule 1. Na Nürburgring delen ze beiden het record met 91 overwinningen. Een zege voor Hamilton en een topresultaat voor Valtteri Bottas zou Mercedes theoretisch in ronde 12 van het kampioenschap ook al de constructeurstitel op kunnen leveren in Portugal. Bijzonder vroeg, met na Portimão nog vijf races te gaan, maar het zou kunnen als Mercedes maximaal scoort en Red Bull Racing niet meer dan drie punten pakt. Nu staat het dominante Mercedes al met 180 punten (391 om 211) voor op Red Bull.

Een één-tweetje is nodig voor het record, of eventueel een zege en een derde plaats, maar dan moet Red Bull zondag wel een miserabele middag hebben. Logischer is dat Mercedes in Imola of Istanboel de zevende constructeurstitel op rij verovert. Dat zou een absoluut record betekenen, nu is Mercedes met zes titels op rij nog net zo succesvol als Ferrari in de gouden jaren tussen 1999 en 2004.

Volledig scherm Michael Van Der Mark in actie op het circuit van Portimão tijdens het WK Superbike. © Getty Images

Volledig scherm TOPSHOT - Mercedes' British driver Lewis Hamilton competes during the German Formula One Eifel Grand Prix at the Nuerburgring circuit in Nuerburg, western Germany, on October 11, 2020. (Photo by Ina Fassbender / POOL / AFP) © AFP

Volledig scherm Mercedes driver Lewis Hamilton of Britain holding the helmet of former F1 legend Michael Schumacher, celebrates after winning the Eifel Formula One Grand Prix at the Nuerburgring racetrack in Nuerburg, Germany, as Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, right who finished second applauds him at the podium, Sunday, Oct. 11, 2020. Hamilton with this win equals 91 wins in F1 races as Michael Schumacher. Renault driver Daniel Ricciardo of Australia finished third. (Ronald Wittek, Pool via AP) © AP