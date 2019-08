Primeur: Dove Zuid-Koreaanse tennisser boekt zege op ATP-toernooi

Duck-hee sloeg negen aces in een partij die door de regen in North Carolina langdurig moest worden onderbroken.

Duck-hee was twee jaar toen artsen bij hem vaststelden dat hij doof is. Hij kan tijdens een tennispartij onder meer geen calls van de lijnrechters horen. De jonge Zuid-Koreaan gaat af op signalen en andere gebaren voor de vereiste wedstrijdinformatie.

,,Mensen maakten grappen over me”, zei Duck-hee na zijn zege. ,,Ik zou niets te zoeken hebben op de tennisbaan. Ik heb het moeilijk gehad, maar mijn vrienden en familie hebben me er doorheen gesleept. Ik wilde heel graag laten zien dat ik hiertoe in staat ben. Mijn boodschap aan iedereen die slechthorend is: laat je niet ontmoedigen. Als je heel erg je best doet, is alles mogelijk.”