Prima generale voor Peter Bosz met Leverkusen voor kraker tegen Bayern

WK darts LIVE | Mopperende Durrant haalt nog geen hoog niveau, is wel dicht bij derde ronde

22:38 Zonder publiek ging vandaag het WK darts verder in Alexandra Palace. Op het programma voor vanavond staan wederom drie partijen uit de eerste ronde, gevolgd door een uit de tweede ronde. Kan Lisa Ashton doorgaan waar Fallon Sherrock vorig jaar gebleven is? En komt Glen Durrant zijn eerste partij zonder kleerscheuren door? In dit liveblog mis je geen moment!