Prima eerste werkdag voor Verstappen in Melbourne

Door Arjan Schouten De testresultaten in Barcelona waren al veelbelovend en ook de start van het seizoen in Australië is uitstekend voor Max Verstappen. In Albert Park plaatste hij zijn RB14 van Red Bull Racing ’s morgens achter beide Mercedessen op plaats drie in de ochtendtraining, 0,7 seconde achter Lewis Hamilton. ’s Middags wist hij zich zelfs tussen beide Mercedes-coureurs te wringen met een tweede plaats in de tweede vrije training, op slechts 0,127 seconde van snelste man en wereldkampioen Hamilton. Valtteri Bottas volgde op 0,228. Allemaal op de ultrasoft-band. In beide trainingen hield Verstappen beide Ferrari’s netjes achter zich.

Verstappen sprak van ‘een positieve start van het seizoen’. ,,Het is nog altijd maar één trainingsdag, van de eerste Grand Prix en over een paar weken weet je veel meer. Maar de auto gedroeg zich heel goed op het asfalt en daar ben ik heel blij mee. Na de testweken in Barcelona bleef het toch een beetje gissen waar we hier zouden staan."



Dat Red Bull Racing de favoriet is in Melbourne, zoals Lewis Hamilton de wereld graag wil doen geloven, gaat Verstappen echter te ver. ,,Mercedes zal hier altijd de favoriet zijn, ze hebben vier titels op rij gewonnen. Vandaag was goed van ons, maar dat zegt verder nog niks. Maar het maakt me natuurlijk wel gelukkig.’’