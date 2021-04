Prijzenpakkers Real Madrid op recordjacht

Geen club stond vaker in de halve finales van de Champions League (14x) dan Real Madrid. En dat is lang niet het enige record dat de Koninklijke Prijzenpakkers, die het vanavond opnemen tegen Chelsea, in handen hebben. Toch is er nog veel te winnen voor de ploeg van trainer Zinédine Zidane.

De coach

In de eerste plaats voor de coach zelf. Zidane is de enige trainer die de Champions League drie keer (in 2016, 2017 en 2018) won. Dat record moet hij nu nog delen met voormalig Liverpool-coach Bob Paisley en Carlo Ancelotti, die de Cup met de grote oren twee keer won met AC Milan en één keer met Real Madrid. Vier keer de Champions League winnen als trainer zou een unicum zijn.

Volledig scherm Zinédine Zidane won de Champions League in 2018 voor de derde keer. © AFP

De spelers

Niet alleen de trainer jaagt op een bijzondere mijlpaal. Wat te denken van de spelersgroep? In de huidige selectie zitten maar liefst tien spelers - Karim Benzema, Casemiro, Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos, Isco, Marcelo, Nacho, Raphaël Varrane en Dani Carvajal – die de Champions League al vier keer wonnen. In 2016, 2017 en 2018 onder Zidane en in 2014 met Ancelotti op de bank.

Volledig scherm Het grote Real Madrid dat in de jaren 50 vijf keer op rij de EC1 won. Zittend uiterst rechts: Paco Gento. © Getty Images

Doen ze dat voor de vijfde keer, dan steken ze het grote Real van de jaren 50 van de vorige eeuw naar de kroon. Die ploeg won tussen 1956 en 1960 vijf keer op rij de Europa Cup 1. Maar van die generatie waren ‘slechts’ zeven spelers bij alle vijf edities van de partij. Alleen Paco Gento, Hector Rial, Maquitos, Rafael Lesmes, Enrique Mateos, Alfredo di Stefano en José Maria Zarraga wonnen de EC1 vijf keer. Gento zelfs nog een zesde keer, want toen Real in 1966 opnieuw de beste van Europa werd, was hij er nog steeds bij. Geen speler won de EC1/CL vaker.

De topscorer

Wat de topscorers van de Champions League betreft, staat de top 2 nog wel jaren vast. Cristiano Ronaldo maakte er 134, Lionel Messi staat op 120 treffers. Maar achter de twee beste spelers van de wereld ligt de strijd om plaats drie helemaal open. En waarom zou Benzema niet een gooi kunnen doen? De Franse spits van Real was in 128 CL-duels goed voor 70 goals. Om derde achter Ronaldo en Messi te worden moet hij alleen nog Robert Lewandowksi (73) en Raul (71) voorbij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De prijzenkast

Zouden ze in de prijzenkast in Madrid ruimte hebben voor nóg een trofee? Real won de EC1/CL al 13 keer, 6 keer vaker dan de nummer twee AC Milan. De Koninklijke, 7 keer de beste in het CL-tijdperk, staat voor de 35ste keer in de halve finale van een Europees bekertoernooi (Barcelona is tweede met 30 keer). Real staat voor de 14de keer in de halve finales van de Champions League. Ook dat is een record. Bayern München en Barcelona presteerden dit 12 keer.