Prijzengeld in Fed Cup wordt verdubbeld

update KNVB zet streep door pikante bekeront­moe­ting Madese Boys en FC Tilburg: 'Nog veel emotie'

14:09 De clash tussen Madese Boys en FC Tilburg in de districtsbeker is van het programma gehaald. De ploegen waren aanvankelijk in dezelfde poule ingedeeld, maar de KNVB heeft het schema omgegooid vanwege het verhitte verleden dat de twee ploegen hebben.