Price, Webster, Wade en Hopp winnen in spectaculaire tweede ronde

Price en Chisnall opende de avond met de, op papier, de meest in oog springende partij. Chisnall is de nummer tien van de wereldranglijst, Price staat twee plekken hoger. Het mocht niet baten voor Chisnall. The Iceman, de bijnaam van Price, won met 10-5.

Het publiek in het Duitse Dortmund werd met de tweede partij van de avond getrakteerd op een heus spektakelstuk. Webster pakte een 7-3 voorsprong, maar verloor vervolgens vijf legs op rij waardoor Reyes een 8-7 voorsprong nam. Na de 8-8 was het moment dat de paniek bij beide darters toesloeg. Reyes verloor zijn eigen leg, maar Webster liet het vervolgens weer na om zijn leg te winnen. Daarmee werd de stand bepaald op 9-9. De winnende leg mocht door Reyes worden begonnen, maar ook die resulteerde in een 'break'. Webster plaatst zich daardoor voor de kwartfinale.



Wade won een stuk eenvoudiger. Wade verslapte wel enigszins nadat hij een 7-1 voorsprong in legs nam, maar Ricky Evans benutte de kansen niet: 10-5.



De 22-jarige Max Hopp won voor zijn thuispubliek van James Wilson. De Duitser kon rekenen op de steun van zijn landgenoten en Wilson werd bij regelmaat uitgefloten door de zaal. Het werd 10-7 in Hopps voordeel.

Nederlanders

De Nederlandse darters zijn al klaar in Duitsland. Michael van Gerwen verloor gisteren in de tweede ronde verrassend van Steve West. In de eerste ronde gingen de overige drie Nederlanders onderuit. Jelle Klaasen verloor met 6-2 van Joe Cullen, Jermaine Wattimena met 6-0 van Peter Wright en Danny Noppert met 6-4 van Rob Cross.

