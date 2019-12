Price voor het eerst bij laatste vier, BDO-kampioen Durrant geen partij

Na twintig minuten darten stond het 2-0 voor Price, ondanks dat Durrant al drie finishes van boven de 100 had gegooid en de Engelsman met 102 ook het hogere gemiddelde per drie pijlen had.



Durrant slaagde er na de tweede onderbreking dan toch in op het scorebord te komen. Hij gooide een 136-finish, sloeg vervolgens toe in de leg van zijn tegenstander en maakte er 2-1 van. Het lukte hem echter niet om door te pakken, want in de vierde set was hij in geen velden of wegen te bekennen en zo vergrootte de winnaar van de laatste twee edities van de Grand Slam of Darts de marge weer.