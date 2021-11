Price en Wright gaan op voor titel bij Grand Slam of Darts

Wereldbeker schaatsen Jutta Leerdam grijpt net naast podium 500 meter, Dai Dai N'tab meldt zich weer in schaatstop

Jutta Leerdam is bij de wereldbeker schaatsen in Stavanger met 37,94 seconden net naast het podium geëindigd op de tweede 500 meter. Met de vierde plaats was ze opnieuw de beste Nederlandse. De zege ging naar de Japanse Nao Kodaira, die de Amerikaanse Erin Jackson klopte met 37,52.

17:05