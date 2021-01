Preud’homme troeft grote namen af in strijd om beste Belgische keeper ooit

Atletiek­baas blij met revolutio­nai­re high-techschoe­nen: ‘Wereldre­cords worden nog niet als snoepjes uitgedeeld’

10:34 Voorzitter Sebastian Coe van de mondiale atletiekbond World Athletics wil de ontwikkeling van de modernste hardloopschoenen niet te veel beteugelen. ,,Dan verstik je de innovatie en dat is niet goed", aldus de Brit in The Guardian.