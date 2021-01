Presidentsverkiezingen bij FC Barcelona op 7 maart

WK veldrijden in Oostende kan ondanks corona-uit­braak ‘gewoon’ doorgaan

12:49 De wereldtitelstrijd veldrijden in Oostende gaat komend weekeinde gewoon door. Dat meldt de Belgische kuststad op de website. Wel zijn er verscherpte maatregelen aangekondigd. Er waren twijfels ontstaan over het doorgaan van het WK nadat in Oostende een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus was geconstateerd.