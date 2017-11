President van Peru bemoeit zich met dopingzaak-Guerrero

De dopingzaak is inmiddels ook gespreksonderwerp nummer 1 in buurland Chili. Het land rond Alexis Sánchez en Arturo Vidal werd door Peru buiten het WK gehouden en ziet plots kansen op een ontsnappingsroute op weg naar Rusland.



Dat lijkt echter uitgesloten. De FIFA-regels zijn glashelder: alleen wanneer een land minimaal twee dopinggevallen kent uit één wedstrijd kan een compleet land worden geschorst of uitgesloten voor een evenement of toernooi. Bij Peru is alleen Guerrero betrapt.



De kans dat Guerrero alsnog wordt vrijgegeven voor de duels met Nieuw-Zeeland, is overigens ook nihil. De Peruaanse bondscoach Ricardo Gareca voegde daarom Vancouver Whitecaps-aanvaller Yordy Reyna al toe aan de selectie.