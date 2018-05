President Panama denkt aan vrije dag op wedstrijddagen WK

Panama debuteert op het WK in Rusland. ,,De wedstrijd tegen Engeland op 24 juni vormt geen probleem want die is op een zondag”, aldus de president. ,,Maar de wedstrijden tegen België en Tunesië zijn op werkdagen. We zijn volop in gesprek met de private sector. We vragen bedrijven om hun werkgevers vrijaf te geven, zodat zij de wedstrijden in de beste omstandigheden kunnen bekijken.''