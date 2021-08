‘Presi Piqué’ deelt kinderfilmpje met Koeman en spreekt over salarisoffer: ‘Ik moest het voortouw nemen’

VideoGerard Piqué heeft zondagavond gereageerd op zijn fraaie geste. Doordat de 34-jarige verdediger afgelopen week aanbood om vier miljoen euro salaris per jaar in te leveren, konden Memphis Depay en Eric García zondagavond hun debuut maken in La Liga. Ook plaatste Piqué een filmpje van zijn vijfde verjaardag, toen hij zijn huidige trainer Ronald Koeman om een handtekening vroeg in San Sebastián. Het fragment is op Twitter al 130.000 keer geliked .

Zijn vrouw Shakira en zoontjes Milan en Sasha waren zondagavond niet thuis toen Piqué terugkeerde nadat hij met Barcelona met 4-2 van Real Sociedad had gewonnen. De ervaren verdediger besloot vervolgens om op het onlineplatform Twitch tijd te maken voor zijn fans.



Zo'n 250.000 mensen keken twee uur lang live mee en konden vragen stellen aan Piqué, die begonnen is aan zijn veertiende seizoen bij Barcelona nadat hij van 2004 tot 2008 voor Manchester United speelde. Piqué kreeg uiteraard veel vragen over zijn salarisoffer, waarmee hij zijn bijnaam ‘Presi’ (voorzitter) weer eer aandeed.

Volledig scherm © AP ,,Het was iets dat we moesten doen, door de coronapandemie en het slechte management van de club in de afgelopen jaren. We wilden de club helpen, zodat we uit deze problemen kunnen komen. Vanaf het moment dat de lastige situatie van de club bij ons bekend is, stonden we ervoor open om salaris in te leveren. Dat is aan het begin van de voorbereiding ook besproken met de andere aanvoerders. Zij gaan ook inleveren, maar ik vond dat ik het voortouw moest nemen zodat Memphis en Eric direct konden spelen. Ik vond het een vanzelfsprekend besluit", zei Piqué, die tweede aanvoerder is achter Sergio Busquets. Sergi Roberto en Jordi Alba zijn de andere captains. Door zijn offer aan de club zakte zijn salaris van 5,7 naar 1,7 miljoen euro per jaar. Vorig jaar stond Pique nog voor 10,6 miljoen euro op de loonlijst bij Barcelona, dat enorme financiële problemen heeft.

,,We zijn hier geboren en getogen, dit is ons thuis en we begrijpen het probleem van de club. Ik weet dat de rest ook op het punt staat een salarisoffer te doen, maar ik vond het geen probleem om het voortouw te nemen. FC Barcelona heeft de sportieve en financiële problemen die het in het verleden heeft gehad altijd overleefd en dat zal altijd zo zijn. Ik denk dat vandaag een kleine stap was aan het begin van een tijdperk waarin we Lionel Messi niet meer bij ons zullen hebben, maar ik denk dat we veel mooie tijden gaan beleven met dit hechte en enthousiaste team", zei Piqué, die als jeugdspeler al samenspeelde met Lionel Messi.

Contractverlenging

Piqué stemde vorig seizoen al in met een contractverlenging tot 2024, waardoor zijn salaris over een langere tijd verspreid kan worden. Of hij ook daadwerkelijk nog drie seizoenen doorgaat weet Piqué niet. Vorig seizoen speelde hij slechts 18 competitieduels vanwege een zware knieblessure, maar nu voelt hij zich weer topfit. ,,Maar ik ben wel een diesel, ik kom gedurende het seizoen altijd pas echt op gang,” zei hij na zijn sterke optreden tegen Real Sociedad.

,,Ik heb al vaak gezegd dat ik hier mijn carrière wil beëindigen, ik zie mezelf nergens anders meer spelen. Ik heb dat aan het begin van mijn loopbaan al gedaan, dus ik ben niet meer zo nieuwsgierig als anderen. Als ik voel dat ik niet competitief genoeg meer ben om dit shirt te verdedigen, dan steek ik mijn hand op en vertrek ik zonder problemen. Het liefste zou ik tot m'n 60ste blijven spelen, maar dat is helaas niet mogelijk. Spelen voor deze club blijft iets speciaals. Het was zo mooi om de fans weer in het stadion te hebben. We hebben 17 maanden in lege stadions gespeeld, het was verschrikkelijk, alsof we aan het trainen waren.. Hopelijk mogen de stadions hier ook snel helemaal vol, net als in andere landen.”

Piqué sprak ook over de toekomst van het internationale topvoetbal. ,,De Super League is niet de oplossing, daar heb ik me in april al duidelijk over uitgesproken. Maar er clubs zijn die eindeloos gesteund kunnen worden door rijke landen (Chelsea, PSG en Manchester City, red.), zullen Barcelona en Real Madrid hun status als beste clubs verliezen. Barça is altijd onderscheidend geweest vanwege de enorme talenten uit La Masia. Daar moet de club nog meer op inzetten, dat is onze manier. We hebben nu weer geweldige talenten in onze groep.”

