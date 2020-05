Premier League zet nieuw stapje naar hervatting: groepstrainingen mogen weer

Op het oog lijkt deze stap weinig om het lijf te hebben. Project Restart stond door twijfel over de veiligheid echter op losse schroeven. Door het eerste obstakel weg te nemen kan nu worden toegewerkt naar de volgende fase. Daarin moet een manier worden gevonden om binnen veertien dagen over te kunnen gaan op volwaardige ‘full contact’ oefensessies, noodzakelijk om de voorbereiding een serieus karakter te geven.

Spelers als Troy Deeney (Watford), wiens zoon ademhalingsproblemen heeft, en Glenn Murray van Brighton spraken eerder hun vrees voor besmetting uit. Het openingsweekeinde van de Bundesliga hielp om de twijfelaars over de streep te trekken. Medische experts van de Premier League overleggen nu over de details van Phase Two, die voor meer weerstand gaat zorgen. Vooral donkere voetballers voelen zich kwetsbaar voor het virus. Zij willen van wetenschappers antwoorden krijgen op de vraag waarom zwarte, Aziatische en mensen uit etnische minderheidsgroepen een hoger risico op het ontwikkelen van ernstige symptomen lijken te hebben. De Premier League wil onder meer onderzoeken van twee universiteiten uit Denemarken gebruiken om de zorgen weg te nemen. Spelers zouden zich tijdens een wedstrijd slechts 88 seconden op een risico-afstand van elkaar bevinden.

Mogelijk vrijdag volgt een stemming over een ander heet hangijzer: het al dan niet spelen op neutraal terrein. Een tiental clubs wil, net als in Duitsland, gebruik maken van het eigen stadion. Vorige week liet de Premier League weten met hen mee te willen denken. Clubs moesten zelf in overleg treden met de autoriteiten om te kijken of dit tot de mogelijkheden behoorde. Hierover is nog geen uitsluitsel gegeven.