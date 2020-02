‘Premier League wil VAR-foutmarge van tien centimeter’

Emeritus hoogleraar Sierksma van de Universiteit Groningen heeft namelijk wetenschappelijk aangetoond dat er altijd een foutmarge zit opgesloten in het eerste balcontact en het moment dat de bal de voet verlaat. Dat is pas op te heffen als je een (ruime) marge inbouwt, een zogenaamde tolerantiezone van vijftig centimeter (25 centimeter aan weerszijden van de laatste verdediger).



Engeland overweegt nu komend seizoen een marge van tien centimeter in te voeren. Volgens The Times zou die marge dit seizoen al negen doelpunten meer hebben opgeleverd. Op basis van omstreden VAR-technologie werden dit seizoen in Engeland al 25 goals afgekeurd. BBC-presentator en oud-spits Gary Lineker noemde het al de ‘okselregel’. Het bekendste voorbeeld was een afgekeurde goal van Norwich City-spits Teemu Pukki tegen Tottenham Hotspur in december (zie onder).