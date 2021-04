‘Premier League wil actie tegen verantwoordelijken Super League’

Het gaat in eerste instantie om de topbestuurders van Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool en Manchester United. De zesde betrokken club, Tottenham, heeft geen afgevaardigden op belangrijke posten binnen de Premier League.

De beslissing om tot deze stap te komen is genomen op een bijeenkomst van veertien clubs uit de Premier League. De omstreden zes waren niet uitgenodigd voor deze vergadering.

De Engelse clubs besloten amper twee dagen nadat de Super League werd gepresenteerd al uit het project te stappen. De kritiek op de besloten competitie was in het land groot, met name van de fans, de overige clubs en de politiek.