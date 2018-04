Premier League goudmijn voor zaakwaarnemers

Liverpool was met 30,7 miljoen euro koploper in het afstaan van commissies aan de spelersagenten, blijkt uit gegevens van de Engelse voetbalbond FA.

De FA keek naar gegevens in de periode van 1 februari 2017 tot en met 31 januari 2018, waardoor de afgelopen winterse transferperiode nog is meegenomen. De huidige nummer vijf van de Premier League, Chelsea, betaalde na Liverpool het meeste geld aan zaakwaarnemers (28,8 miljoen euro). Lijstaanvoerder Manchester City betaalde 2 miljoen euro minder en eindigde ruim voor Manchester United (20,6 miljoen euro) op de derde plaats.

Opvallend is dat Watford, op het moment elfde in de Premier League, op de vier topclubs na met 15,2 miljoen euro het meeste spendeerde aan de belangenbehartigers van profvoetballers.



In Nederland kwam de KNVB met soortgelijke gegevens. In totaal betaalden Nederlandse clubs 18 miljoen euro aan makelaarscommissies. Ajax was met bijna 10 miljoen euro de grootste Nederlandse sponsor van zaakwaarnemers.